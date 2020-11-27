Венедіктова назвала дві головні проблеми, з якими стикається бізнес

Офіс генпрокурора тримає на контролі 80 кримінальних справ, порушених за фактом тиску на бізнес.

Як передає Укрінформ, про це у відеозверненні зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що в ОГП створений департамент, який займається координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Працівники цього підрозділу у постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців тощо.

«Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес», - сказала Венедіктова.

За її словами, основна проблема – це різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна.

А якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці – бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань, зазначає генпрокурор.

Вона наголосила, що цей блок потребує об’ємної роботи від органів слідства.

«Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій вже активізували роботу на цьому напрямі. В подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу Генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах», - поінформувала Венедіктова.

За її словами, в результаті роботи департаменту захисту інвестицій уже трьом компаніям відновлено репутацію.