Сьома річниця Майдану: Венедіктова каже, що 86 справ уже в суді

Державне бюро розслідувань проводить слідство у 60 справах Майдану, а 86 справ уже слухаються в судах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказала у відеозверненні з нагоди 7-ї річниці Євромайдану Генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Наразі прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень. Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб", - повідомила вона.

Венедіктова уточнила, що з початку поточного року повідомлено про підозру 37 особам, серед яких 26 правоохоронців, троє суддів і 8 цивільних осіб.

Крім того, зазначила Генпрокурор, суди заочно обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 27 підозрюваним, з яких 22 колишні правоохоронці, 4 колишні високопосадовці і цивільна особа. У тому числі за клопотаннями прокурорів обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою експрезиденту за підозрою в узурпації влади та колишнім голові Служби безпеки, міністру оборони та міністру внутрішніх справ, яким інкримінується організація у період з 18 по 20 лютого 2014 року умисних вбивств, замахів на вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва та терористичного акту.

Читайте також: У ДБР спростували політичні мотиви викликів активістів Майдану на допит

"Такі рішення суду дають стороні обвинувачення процесуальну можливість після завершення всіх процедур, пов’язаних з апеляційним оскарженням, розпочати стосовно цих ексвисокопосадовців процес екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування", - заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що з початку року прокурори вже отримали дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 5 колишніх бійців «Беркуту», які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

Читайте також: Голова УІНП і активісти вимагають завершення справ Майдану

Також прокурори отримали перше рішення щодо заочного судового розгляду у справах Майдану. «Ми одержали дозвіл суду на спеціальне судове провадження у справі за обвинуваченням «беркутівця» у перевищені влади та службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року біля Адміністрації Президента України на вулиці Банковій у Києві», - сказала Генпрокурор.

Окрім того, додала вона, обрано запобіжний захід цивільній особі, яка підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року на майдані Незалежності із використанням вогнепальної зброї вбивства співробітника спецпідрозділу міліції та військовослужбовця військової частини МВС, а також замаху на життя військовослужбовця Внутрішніх військ.

Загалом цьогоріч прокурори Департаменту у справах Майдану скерували до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб, серед яких 6 суддів і 13 правоохоронців, поінформувала Венедіктова.

Читайте також: На Банковій прокоментували обшуки в Музеї Революції Гідності напередодні річниці Майдану

За її словами, від початку розслідування справ Майдану прокурори направили 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб. Наразі набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи. Водночас за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів стосовно 123 осіб. Наразі набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 24 осіб.

Генпрокурор вважає, що за останні роки вдалося досягнути ухвалення лише кількох десятків вироків передусім через завантаженість судів і велику кількість епізодів та учасників провадження, які доводиться розглядати і заслуховувати у межах судових процесів. Суттєво впливають на динаміку розгляду справ і недоліки кримінального процесуального законодавства, які "створюють можливості для затягування процесів до безкінечності, формально не порушуючи закон, але не даючи шансу поставити і крапку в питаннях, відповідей на які від нас чекає громадськість", заявила Венедіктова.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.