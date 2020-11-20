У ДБР спростували політичні мотиви викликів активістів Майдану на допит

У Державному бюро розслідувань спростовують, що виклик на допити учасників Революції Гідності має політичні мотиви та наголошують, що активістів викликали до ДБР у якості свідків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження... Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що наразі усі допити призупинені через ситуацію з коронавірусом.

Також зазначається, що Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Нагадаємо: 19 листопада українські ЗМІ повідомили, що учасників Революції Гідності викликають на допити до ДБР. За інформацією журналістки Соні Кошкіної на допит викликали Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка, Тетяну Чорновол та інших.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.