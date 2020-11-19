Турчинов, Яценюк і Чорновол заявили, що їх викликають у ДБР

Кілька осіб, які як політики і громадські діячі брали активну участь у подіях Революції Гідності, повідомили про отримання повісток на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) в одній із «справ Майдану».

Серед тих, хто публічно заявив про отримання такої повістки, - колишні секретар РНБО Олександр Турчинов, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, депутат Тетяна Чорновол та ще кілька осіб.

За словами Чорновол, ДБР "викликає на допит лідерів Майдану 2014 року у рамках розслідування кримінального провадження щодо «незаконного захоплення влади» за заявою заступника генерального прокурора часів Януковича, а нині народного депутата від ОПЗЖ одіозного Рената Кузьміна".

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

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За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тис. людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.