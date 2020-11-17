Чорновол каже, що ДБР завершила слідство щодо неї

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило слідство щодо неї.

Про це Чорновол поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Слідство завершило досудове розслідування проти мене в справі штурму офісу Партії регіонів під час масових вбивств на Майдані 18 лютого 2014 року. Після мого ознайомлення зі справою її передадуть до суду. Про це мені повідомили в ДБР», - написала екснардеп.

За її словами, прокурор додав, що кваліфікацію змінювати не буде, «тобто влада планує в турборежимі засудити мене за статтею умисне вбивство».

Як повідомлялося, Держбюро розслідувань повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, а й у межах Києва та Київської області.

Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року екснардеп перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.

За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».

Пізніше адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила, що ці 2 провадження потім були об'єднані в одну справу.

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Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».