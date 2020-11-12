Бабіков у суді оскаржує своє звільнення з ДБР

Олександр Бабіков звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання протиправним наказу про його звільнення з посади першого заступника директора Державного бюро розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом та заявою про його забезпечення звернувся Олександр Бабіков. Відповідач – Державне бюро розслідувань. Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходів забезпечення позову.

Нині суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, 3 листопада стало відомо, що виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова.

Бабіков був призначений на посаду першого заступника директора ДБР наприкінці 2019 року після того, як пройшов конкурсний відбір. Раніше він працював адвокатом у юридичній фірмі "Аверлекс", яка, серед іншого, захищала в судах інтереси експрезидента Віктора Януковича. Водночас у ДБР існує підрозділ, який займається розслідуванням "справ Майдану". Бабіков стверджував, що слідство у цьому напрямку курує інший заступник директора ДБР.