Глава ДБР звільнив свого першого заступника Бабікова – джерело

Виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення свого першого заступника Олександра Бабікова.

Про це у коментарі Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

"Сухачов підписав наказ про звільнення Бабікова. Олександр Бабіков звільнений з посади першого заступника директора ДБР", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що однією з причин звільнення став висновок НАЗК про конфлікт інтересів.

Укрінформ з цього приводу звернувся за коментарем до ДБР.

Як повідомлялося, Олександр Бабіков був призначений на посаду першого заступника директора ДБР наприкінці минулого року після того, як переміг конкурсний відбір. Раніше він працював адвокатом у юридичній фірмі Аверлекс, яка, серед іншого, захищала в судах інтереси експрезидента Віктора Януковича. Водночас у ДБР існує підрозділ, який займається розслідуванням "справ Майдану". Бабіков стверджував, що цей підрозділ йому не підпорядковується. Слідство у цьому напрямку курує інший заступник директора відомства.