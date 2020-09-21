НАЗК назвало офіційну причину виклику Новікова на допит

Офіційна причина виклику голови НАЗК Олександра Новікова на допит до ДБР стосується справи про зловживання екскерівництва НАЗК на більше 9 мільйонів гривень при оренді обладнання для Реєстру декларацій.

Про це інформує пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Офіційна ж причина виклику голови НАЗК на допит до ДБР стосується справи про зловживання екскерівництва НАЗК на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій», - йдеться у повідомленні.

Водночас, Новіков після допиту у ДБР заявив, що ДБР намагається тиснути на НАЗК через законні дії НАЗК для усунення конфлікту інтересів у керівників Бюро – першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова та в.о. директора ДБР Олександра Соколова.

Голова НАЗК додав, що серед причин виклику на допит він бачить нещодавній лист НАЗК до голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Зокрема, у листі зазначається, що Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

«Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом для повного вирішення конфлікту інтересів у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади», — зазначив голова НАЗК.

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Новіков повідомив, що НАЗК також внесло припис Соколову щодо ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. Так, як уточнюється, НАЗК має підстави вважати, що Соколов не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів, нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

«Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР — фактично перешкоджає здійсненню цих функцій», — уточнив голова НАЗК.

У відомстві наголошують, що рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України, й основною засадою діяльності НАЗК, і, попри посаду, матеріальний і соціальний стан, усі громадяни мають дотримуватись законів нашої країни.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня у НАЗК повідомили, що ДБР надіслало на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції повістку про виклик голови НАЗК Олександра Новікова для участі в допиті в якості свідка на 21 вересня.

Як уточнили в НАЗК, йдеться про справу, яку НАБУ веде за матеріалами, наданими НАЗК. ДБР почало її паралельне розслідування.

У травні цього року аудит, проведений НАЗК, виявив зловживання під час забезпечення тривалої оренди обладнання для Єдиного реєстру декларацій. Впродовж трьох років НАЗК орендувало обладнання в компанії «Алтаюр», вартість якого складала в різні роки від 2,37 до 3,2 млн грн. За оренду НАЗК сплатило підприємству 11,5 млн грн. За результатами внутрішнього аудиту було виявлено ознаки неправомірної вигоди в розмірі 9,4 млн грн.

Матеріали аудиту були передані НАБУ, яке зареєструвало кримінальне провадження за фактом корупційного правопорушення (ч.2 ст. 364 КК України). За зверненням детектива НАБУ ВАКС наклав арешт на обладнання як речовий доказ. Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Зі слів адвоката компанії «Алтаюр», він подав заяву до ДБР щодо дій НАЗК, на підставі якої було відкрито провадження.