НАЗК повторно кличе депутата Герегу для пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції повторно запросило народного депутата Олександра Герегу для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Також для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується народний депутат України Олександр Герега – з 21 по 24 вересня (повторно)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у НАЗК повідомляють, що у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей запрошується колишній прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Якубець – з 21 по 23 вересня.

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Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, НАЗК запрошує таких представників політичних партій: Ігор Смешко («Сила і Честь»); Олександр Омельченко («Українська партія «Єдність»); Володимир Тищенко («Сила Людей»); Андрій Товстий («Народна опозиція»); Наталія Костюченко («Справа»); Валентин Зубов («Народно-трудовий союз України»); Юрій Стельмащук («Український дім»); Олександр Клюс («Українські соціал-демократи»); Антон Котвіцький («Соціал-демократична партія»); Олександр Лузан («Слов’янська партія»); Олег Шаповал («Всеукраїнська партія «Нова сила»).

Як повідомлялося, НАЗК 17 серпня вже викликало Герегу для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.