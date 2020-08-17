НАЗК запросило для пояснень депутата Герегу та ще десятьох посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 11 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог антикорупційного законодавства, серед яких, зокрема, народний депутат Олександр Герега.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошуються: народний депутат України Олександр Герега та заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Ківерцівського управління ГУ Державної податкової служби у Волинській області Руслана Барабуха", - йдеться у повідомленні.

Також за несвоєчасне подання декларації запрошуються: начальник управління Офісу Генерального прокурора Дмитро Літкевич, ексзаступник начальника департаменту ГПУ Костянтин Клименко, екссуддя Олевського районного суду Житомирської області Костянтин Клименко та екссуддя Олевського районного суду Житомирської області Олександр Стратович.

Також за несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані запрошується олишній заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Інна Мєтєлєва.

Крім того, для з’ясування обставин можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень запрошуються керівники політичних партій: Ігор Беркут ("Велика Україна"), Світлана Ільїна ("Порядок"), Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість"), Олександр Клименко ("Українська народна партія") та Гаїна Третьяк ("Партія розвитку громад").