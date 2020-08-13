Посадовців, які не подали декларації, за рік поменшало майже на третину - НАЗК
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
"У порівнянні з минулим роком кількість посадовців, які не подали декларації, зменшилася майже на третину – з 14 до 10 тис. Це стало наслідком системної співпраці НАЗК для розв’язання питання неподання декларацій з Національною поліцією, ДСНС, Управлінням пенітенціарних інспекцій Міністерства юстиції України та іншими органами влади", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, найбільше працівників, які не подали декларації, у таких установах: 2 тис. – у комітетах, службах, державних агентствах, фондах, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади (причому найбільше повідомлень про неподання декларацій надійшло з ДСНС); 1,7 тис. – у державних та казенних підприємствах; 1,7 тис. – у Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції, а також 1,6 тис. – у пенітенціарних органах (колоніях, центрах, ізоляторах).
Система е-декларування, або Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, запрацювала у серпні 2016 року після ухвалення Закону “Про запобігання корупції”.
Забезпечення функціонування реєстру належить до повноважень Національного агентства з запобігання корупції.