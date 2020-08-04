НАЗК взялося за декларації 12 заступників міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій 19-ти осіб, у тому числі 12-ти заступників міністрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба агентства.

Таким чином з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 522 декларації. Серед цих суб’єктів декларування 12 теперішніх та колишніх заступників міністрів.

Так, НАЗК перевірить декларації: першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича, заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, заступника міністра юстиції Віталія Василика, заступника міністра розвитку економіки торгівлі і сільського господарства Тараса Качки, заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць, заступника міністра юстиції Івана Ліщини, заступниці міністра освіти і науки Любомири Мандзій, ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака, ексзаступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука, ексзаступника міністра енергетики та захисту довкілля Станіслава Ковалевського та ексзаступника міністра розвитку громад та територій Льва Парцхаладзе.

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Також НАЗК розпочало перевіряти декларації начальника Гайсинського управління ГУ ДПС у Вінницькій області Володимира Березнера, старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції Олексія Бідненка, голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, заступника начальника ГУ НП в Одеській області Костянтина Гейка, депутата Кілійської міської ради Михайла Романенка, адміністратора відділу адміністративних послуг Новгород-Сіверської міської ради Анни Сокол та першого заступника начальника Головного управління Держпраці в Харківській області Сергія Шила.

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В агентстві нагадали, що найпершими НАЗК перевіряє декларації осіб, які обіймали високі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони змінили місце роботи, а також декларації тих осіб, стосовно яких було отримано інформацію про можливе порушення від громадян, медіа, юридичних осіб та правоохоронних органів.

Як повідомили у НАЗК, проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав повну перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.