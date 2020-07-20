НАЗК взялося за декларації Зеленського і Порошенка

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій осіб, які обіймали посаду Президента України у 2019 році: Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

Про це інформує пресслужба НАЗК у Telegram.

«Розпочато перевірку декларацій осіб, які обіймали посаду Президента України у 2019 році: Володимира Зеленського і Петра Порошенка (декларації за 2018 і 2019 роки)», - йдеться у повідомленні.

Також НАЗК розпочало перевіряти е-декларації міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, ексміністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, ексміністра охорони здоров’я Ілля Ємця, ексміністра оборони Андрія Загороднюка, ексглави МЗС Павла Клімкіна, ексміністра культури Євгена Нищука, голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

Крім того, НАЗК почало перевіряти й першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера, начальника відділу забезпечення роботи міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Костянтина Мар’євича, директора КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Сергія Перепелятника, заступника начальника ЖЕД «Печерськжитло» Ларису Ткач.

Як нагадали в Нацагентстві, «головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. Причому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ чиновниками».