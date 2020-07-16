Ткаченко згадав, як працював у Раді журналістом під час голосування за суверенітет

Українці повернуть всі території, бо внутрішня сила духу дасть відсіч кожному, хто посягає на суверенітет.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram з нагоди 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України.

"Впевнений, які б складні часи ми зараз не переживали, ми повернемо наші території, бо внутрішня сила духу українців дасть відсіч кожному, хто посягає на наш суверенітет. Завжди!", - написав міністр.

Він згадав також, що 30 років тому, 16 липня, був у сесійній залі парламенту як кореспондент агенції Reuters, коли Україна проголосила Декларацію про державний суверенітет.

"355 голосів «за» - конституційна більшість народних депутатів підтримала крок назустріч відновленню історичної справедливості та довгоочікуваній Незалежності. Це був передвісник незалежності. Тому добре пам’ятаю, як озлобився Кремль. Проте вже за рік – 24 серпня 1991 – ми святкували свій День Незалежності", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 16 липня у Верховній Раді відбулося урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.