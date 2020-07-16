Зеленський: Декларацію про суверенітет ніхто не "завалював" тисячами поправок

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ухвалення Декларації про державний суверенітет України є показником неймовірного єднання політиків, та нагадав, що тоді ніхто не "завалював" декларацію тисячами поправок і не оскаржував у Конституційному суді.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ухвалення декларації - це акт неймовірного єднання політиків заради волі народу та великої державної мети", - зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що тисячолітня українська історія знає чимало документів, які стали фундаментальними для творення Української держави, і, за його словами, Декларація про державний суверенітет України - один із них.

Він наголосив, що Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну та самостійну державу.

Глава держави нагадав, що 16 липня 1990 року Декларацію про державний суверенітет підтримали 355 народних депутатів із різних куточків України, із різних партій і з різними поглядами.

"Зверніть увагу, ніхто не "завалював" декларацію, пропонуючи вісім тисяч поправок. Ніхто не намагався заблокувати її постановами. Ніхто не намагався "збити" її через Конституційний суд", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.