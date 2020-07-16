Рада вшанувала пам'ять покійних учасників прийняття декларації про суверенітет України

На урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять причетних до ухвалення цього документа, яких нині вже немає в живих.

Хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, багато учасників тих видатних в історії України подій, на жаль, вже пішли з життя. Сьогодні їх немає в цій залі. Я пропоную вшанувати хвилиною мовчання усіх, кого сьогодні тут немає", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 16 липня, у Верховній Раді відбувається урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

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На засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, народні депутати України першого та дев’ятого скликань, голови Верховної Ради попередніх скликань, президенти України у попередні роки, прем’єр-міністр та члени Кабінету міністрів, керівники судової гілки влади, посли іноземних держав.