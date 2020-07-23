НАЗК почало перевіряти декларації Шмигаля та деяких урядовців

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та 9 посадовців нинішнього складу Кабміну і ряду посадовців колишнього складу уряіду.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку ще 35 декларацій 28 посадовців. Таким чином, з початку перезапуску НАЗК до перевірки взято 503 декларації. Серед цих суб’єктів декларування Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а також 16 осіб, які обіймали посади міністрів у 2019 та 2020 роках", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, серед декларацій осіб, які обіймали (і обіймають) посади міністрів у 2019 та 2020 роках, - декларації міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, міністра соцполітики Марини Лазебної, міністра закордонних справ і, ексвіцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, віцепрем’єр-міністра– міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, а також гендиректора Урядового офісу координацї європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну, віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

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Також НАЗК почало перевіряти дані декларацій ексміністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, колишнього першого віцепрем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, ексвіцепрем’єр-міністра Павла Розенка, ексміністра юстиції Павла Петренка, чинного народного депутата і ексвіцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, ексміністра інформполітики Юрія Стеця, ексвіцепрем’єр-міністра Володимира Кістіона, та чинного народного депутат і ексміністра у справах ветеранів Ірину Фріз.

Також НАЗК почало перевіряти декларації начальника відділу охорони обєктів органів та установ системи правосуддя ТУ ССО у Рівненській області Віктора Хоменчука, голови Голопристанської міської ради Олександра Бабича, судді Вінницького міського суду Вінницької області Ігоря Чернюка, директора ПП "Укррічбуд" Івана Рязанцева, головного спеціаліста відділу економічного розвитку та туризму Управління економіки РДА Василя Давидмука.

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Також НАЗК почало перевіряти декларації старшого оперуповноваженого кримінальної поліції Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Олександра Додона, слідчого Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Микити Місюри, директора КП "Добропільський міський транспорт" Олександра Мар’янського, головного спеціаліста відділу інформаційної політики сервісних центрів управління комунікації ГСЦ МВС Олександра Даруги, депутата Сіверської міської ради Бахмутського району Олександра Фесенка.

НАЗК здійснює перевірку щорічних декларацій за 2019 рік, а якщо у Реєстрі наявні декларації суб’єкта і за 2018 рік – перевіряються дві декларації.