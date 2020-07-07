НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адмінпорушення

НАЗК вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Facebook.

"7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Відповідні матеріали будуть передані до суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вступу на посаду Президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних та проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

"Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло", - наголосили у НАЗК і додали, що Президент особисто повідомив НАЗК про факт порушення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства.

Як зазначають в ОП, у 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

В ОП зауважили, що згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.