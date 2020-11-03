Справи Майдану: ДБР викликає на допит Турчинова

Колишній секретар РНБО (2014-2019 рр.) Олександр Турчинов отримав повістку Державного бюро розслідувань з вимогою прибути на допит у справі щодо «розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках».

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках”. Вони, мабуть, досі не розібрались, “хто вчиняв ці злочини”, тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки “Слуг народу”», - йдеться в дописі.

Водночас Турчинов не уточнив, на котру годину та якого числа призначено допит.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня ДБР повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві під час Революції Гідності.

За інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та брала безпосередню участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, де розташовувався офіс "Партії регіонів". Унаслідок пожежі загинув працівник офісу, 1948 року народження.

24 квітня 2020 року ДБР провело чотири слідчі експерименти у справі щодо організації умисних вбивств під час Революції Гідності - на вулицях Інститутській та майдані Незалежності у місті Києві, на двох з яких були прокурори Офісу генерального прокурора.