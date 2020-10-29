Розстріл Майдану: апеляцію на заочний арешт Януковича перенесли

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту експрезидента Віктора Януковича на запобіжний захід у вигляді заочного арешту у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року на 16 листопада.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Перенесено на 16 листопада у зв’язку з відсутністю складу суду», - сказав Сердюк.

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Як повідомлялося, 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.