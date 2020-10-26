ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича

У Вищому антикорупційному суді заявили, що колишньому президенту-втікачеві Віктору Януковичу не обиратимуть запобіжний захід через порушення умов досудового розслідування.

Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 26 жовтня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу четвертому Президентові України, який переховується від слідства із 2014-го року. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 ККУ. Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

Також, як пояснюють у судовій установі, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у кримінальному провадженні, у рамках якого просили обрати Януковичу запобіжний захід, як того вимагає законодавство.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 30 жовтня 2020 року о 16:30.

У суді нагадали, що прокурор САП клопотав про взяття експрезидента під варту в разі його затримання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Януковича у привласненні Межигір'я.

За даними ЗМІ, Генпрокуратура розслідувала справу про заволодіння комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я». У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу.

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Потім, після втрати функції слідства, цю справу з ГПУ передали для розслідування детективам НАБУ і прокурором САП. У зв'язку з оголошенням Януковича в розшук НАБУ і САП просили суд заочно взяти під варту експрезидента.