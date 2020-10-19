Спецконфіскація: суд призначив дату апеляції у справі про $1,5 мільярда Януковича

Донецький апеляційний суд 27 жовтня розпочне розгляд скарги компаній-нерезидентів на ухвалу Краматорського міського суду про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. оточення експрезидента Віктора Януковича.

Як передає Укрінформ, про це написала на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

“27 жовтня 2020 року у Донецькому апеляційному суді прокурори Офісу Генерального прокурора візьмуть участь в розгляді скарг адвоката компаній-нерезидентів на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 19 травня 2017 року про роз'яснення вироку Краматорського міського суду Донецької області, яким застосовано спеціальну конфіскацію до залишків на рахунках у цінних паперах та грошових коштів на рахунках у банківських установах офшорних компаній. Мова йде про суму майже 1,5 млрд доларів, які були зараховані на рахунок держбюджету”, - повідомила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов'язаними з ними особами.

28 квітня 2017 року набрало чинності рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів, а також облігацій внутрішньої державної позики України.

7 кіпрських компаній – власників облігацій внутрішньої державної позики – оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича.