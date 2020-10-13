Межигір’я, UMH, «Гулівер»: в АРМА розповіли про долю скандальних активів

В управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) немає жодного конфіскованого активу представників колишньої влади.

Про це заявив т.в.о. керівника АРМА Віталій Сигидин в інтерв`ю інтернет-виданню Mind, передає Укрінформ.

"Наразі ще немає жодного конфіскованого активу. І одна з причин такої ситуації – загальна дисфункціональність механізму конфіскації в нашій державі. На сьогодні всі активи, передані в управління АРМА, – це речові докази у кримінальних провадженнях. Наприклад, «Межигір’я»", - зазначив Сигидин.

За його словами, були активи, пов’язані з суддею Вищого господарського суду Віктором Татьковим, але нещодавно арешт на них скасовано. "Є потужний та резонансний актив UMH (УМХ) Сергія Курченка, активи, пов’язані з ексміністром Олександром Клименком («Юнісон груп»), але на значну їх частину арешт теж скасували: три поверхи в ТРЦ «Гулівер», безліч квартир і автомобілів", - зауважив він.

Керівник АРМА додав, що протягом останнього року до АРМА не надходило жодної судової ухвали саме щодо конфіскованих активів, які б агентство могло реалізувати на торгах.

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Він також наголосив на ризиках управителів конфіскованого майна, яким АРМА передає активи в управління. "Кожен управитель, який бере в управління таке майно, має певні ризики – ухвалу щодо активу може бути скасовано теоретично в будь-який момент. Це доволі проблемно: можна стати переможцем конкурсу, здійснити оцінку активу, застрахувати його, дати старт капіталовкладенням, а через два місяці з’явиться ухвала суду про скасування арешту. І ми зобов’язані передати актив протягом трьох днів з моменту надходження ухвали попередньому власнику. Це великі ризики, які не сприяють значному попиту на такі активи", - зазначив Сигидин.

За словами очільника АРМА, за рахунок конфіскації збільшився виключно депозитний портфель - майже вдвічі, наразі він становить понад 600 млн грн. Тільки з початку 2020 року на цю суму нараховано майже 40 млн грн відсотків.

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"До вироку суду і рішення про конфіскацію активу кошти з його реалізації перебувають на депозитному рахунку АРМА в державному банку (на них нараховуються відсотки). Слід зазначити, що відсотки на депозитні кошти АРМА нараховуються за одними з найвищих ставок, тож управління грошовими коштами створює значну додану вартість", - наголосив він.

Як повідомлялося, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з’явилося у лютому 2016 року. Його основна функція – управління та продаж активів, арештованих через кримінальні провадження. Найдорожче, що передавали в АРМА за весь час його існування, – це «вежі Бойка» (вартістю $800 млн), найвідоміше – «Межигір’я» , резиденція колишнього президента Віктора Януковича.

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Першого очільника АРМА Антона Янчука в листопаді минулого року відсторонили від посади (з ініціативи тодішнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета), а через місяць остаточно звільнили. Тимчасове виконання обов’язків керівника АРМА з 27 листопада 2019 року Кабмін поклав на Віталія Сигидина – ексзаступника начальника ГТУЮ в м. Києві, який у квітні 2019-го переміг у конкурсі на посаду начальника відділу моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА.

9 жовтня 2020 року на засіданні уряду прийнято розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами» на 2020-2021 роки».

Серед іншого, воно передбачає вдосконалення процедури передачі арештованого майна в управління АРМА, а також внесення змін до законодавства з метою підвищення ефективності управління активами, їх обліку, зберігання до завершення процедури їх конфіскації.