Ще один вирок суду про спецконфіскацію майна Курченка набув чинності

Ще один вирок суду про спецконфіскацію майна Курченка набув чинності

Укрінформ
Набув чинності ще один вирок суду щодо спеціальної конфіскації нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн злочинної організації українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури.

"За принципової позиції прокурорів Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено у силі вирок Київського райсуду Одеси стосовно трьох членів злочинної організації бізнесмена-втікача та застосовано спеціальну конфіскацію нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нафтопродукти ввозились на територію України в митних режимах «транзит» і «переробка», а пізніше їх нібито вивозили за кордон. "У дійсності ж ці нафтопродукти без сплати мита, податкових платежів та відповідних зборів продавались підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз, розташованих у восьми регіонах нашої держави", - встановлено під час судових розслідувань.

Як уже повідомляв Укрінформ з посиланням на Одеську облпрокуратуру, набув законної сили також вирок Київського райсуду Одеси про конфіскацію на користь держави газового терміналу в порту Рені вартістю близько 100 млн грн злочинної організації цього з бізнесмена-втікача.

Апеляційною інстанцією залишено у силі вирок суду щодо колишнього керівника і трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу з наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн.

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Бізнесмен-втікач Курченко, за даними Генпрокуратури, був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 млрд грн. Курченка, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

З лютого 2014 року Курченко переховується в Росії.

Печерський райсуд Києва у березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Курченка.

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