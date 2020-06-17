Ще один вирок суду про спецконфіскацію майна Курченка набув чинності

Набув чинності ще один вирок суду щодо спеціальної конфіскації нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн злочинної організації українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської прокуратури.

"За принципової позиції прокурорів Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено у силі вирок Київського райсуду Одеси стосовно трьох членів злочинної організації бізнесмена-втікача та застосовано спеціальну конфіскацію нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нафтопродукти ввозились на територію України в митних режимах «транзит» і «переробка», а пізніше їх нібито вивозили за кордон. "У дійсності ж ці нафтопродукти без сплати мита, податкових платежів та відповідних зборів продавались підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз, розташованих у восьми регіонах нашої держави", - встановлено під час судових розслідувань.

Як уже повідомляв Укрінформ з посиланням на Одеську облпрокуратуру, набув законної сили також вирок Київського райсуду Одеси про конфіскацію на користь держави газового терміналу в порту Рені вартістю близько 100 млн грн злочинної організації цього з бізнесмена-втікача.

Апеляційною інстанцією залишено у силі вирок суду щодо колишнього керівника і трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу з наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн.

Бізнесмен-втікач Курченко, за даними Генпрокуратури, був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 млрд грн. Курченка, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

З лютого 2014 року Курченко переховується в Росії.

Печерський райсуд Києва у березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Курченка.