Схеми Курченка: справа митників, які підробляли документи, дійшла до суду

Двоє митників, причетних до схеми оборудок із нафтопродуктами бізнесмена-втікача Сергія Курченка, постануть перед судом.

Згідно з обвинувальним актом, зловмисникам інкримінують співучасть у спричиненні держбюджету шкоди у майже 600 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .

"Прокурори Одеської облпрокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох митників, причетних до незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена", - йдеться у повідомленні.

Слідством з’ясовано, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

Загалом за цією схемою ухилення зловмисники спричинили державному бюджету шкоду майже на 600 млн гривень.

Наразі обвинувачені перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Розшук ще одного їх спільника триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна та у зв’язку із переховуванням – оголосили їх у розшук.

За версією слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену Сергію Курченку підприємствами від сплати податків.

У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

За даними Генпрокуратури, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.