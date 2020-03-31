У Харкові знайшли, хто керуватиме конфіскованим у Курченка спортмайном

Конкурсна комісія Харківської ОДА обрала директора для державного підприємства «Харків – Арена», що буде керувати повернутим у власність держави майном бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Конкурс на посаду директора ДП «Харків - Арена» було оголошено 5 березня розпорядженням голови ОДА. Засідання відповідної постійної конкурсної комісії відбулось 30 березня. Члени комісії заслухали конкурсні пропозиції та бачення розвитку підприємства двох претендентів Переможцем конкурсу визнано Владислава Плаксіна. Його призначено на посаду з випробувальним терміном у три місяці», - йдеться у повідомленні.

Згідно статуту, діяльність ДП «Харків - Арена», спрямована на організацію та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих і культурно-масових заходів, надання послуг, пов'язаних з фізкультурно-оздоровчою та спортивними сферами. Підприємство має організовувати та сприяти роботі спортивних клубів, забезпечувати функціонування спортивних споруд, організовувати та проводити змагання різного рівня тощо.

Про новопризначеного директора поки мало що відомо. За даними з відкритих джерел, Плаксін Владислав Віталійович (саме такі ПІБ має переможець конкурсу) є керівником і співзасновником ТОВ «Укрековторпром», що займається збором і сортуванням безпечних відходів, виробництвом баків, резервуарів і контейнерів, оптовою торгівлею брухтом.

Як повідомляв Укрінформ, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер 7 лютого підписав розпорядження «Про створення Державного підприємства «Харків-Арена», що керуватиме майном, конфіскованим у бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Реєстрація в Державному реєстрі нерухомого майна приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується обласний стадіон «Металіст» - ред.) завершилася наприкінці 2019 року, а на початку січня поточного року зареєстрували тренувальну базу у сел. Високий.

Раніше, 6 грудня 2019 року, голова облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», тренувальна база в селищі Високий під Харковом, конфісковані у Сергія Курченка, так і не були прийняті в управління Харківської ОДА. Фактично цим майном користувалися треті особи, хоча ще 11 квітня 2018 року вийшло розпорядження Кабінету міністрів України, яким майнові комплекси, конфісковані у ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена», передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Та протягом 2018 року майно в обласну власність так і не прийняли.

За даними Генпрокуратури, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.