“Схеми Курченка”: двох митників відправили під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом працівникам Південної митниці, підозрюваних у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами бізнесмена-втікача Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Митники, причетні до схеми оборудок з нафтопродуктами українського бізнесмена-віткача, розшукані та перебувають під домашнім арештом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд обрав такий запобіжний захід двом митникам, які перебували у розшуку, після встановлення оперативниками їх місця знаходження.

Розшук ще одного їх спільника та капітана судна триває.

У прокуратурі нагадали, що завдяки вжитим заходам 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна, що переховуються – їх оголошено в розшук.

За версією слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.