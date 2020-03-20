“Схеми Курченка”: двох митників відправили під домашній арешт
Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.
"Митники, причетні до схеми оборудок з нафтопродуктами українського бізнесмена-віткача, розшукані та перебувають під домашнім арештом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суд обрав такий запобіжний захід двом митникам, які перебували у розшуку, після встановлення оперативниками їх місця знаходження.
Розшук ще одного їх спільника та капітана судна триває.
У прокуратурі нагадали, що завдяки вжитим заходам 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна, що переховуються – їх оголошено в розшук.
За версією слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.