Ще чотирьом фігурантам у "справі Курченка" оголосили підозру

Одеські правоохоронці оголосили підозру ще чотирьом фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"Правоохоронці Одещини активізували розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена-втікача. Зокрема, 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяючи ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствам від сплати податків.

У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення, заявили в прокуратурі.

Загалом, за даними відомства, за цією схемою ухилення від сплати податків зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 600 мільйонів гривень.

Під час розслідування буде також дано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці, додали в прокуратурі.

Також у пресслужбі нагадали, що у грудні 2019 року було затримано посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Не маючи законних підстав, правоохоронець вилучав у митницях восьми областей оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

Наразі підозрюваний перебуває в Одеському СІЗО, на підставі вилучених документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти оборудок з нафтопродуктами та фігурантів злочинної схеми, триває слідство.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2019 року Одеська облпрокуратура передала на розгляд Київського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно менеджера з продажу нафтопродуктів, причетного до незаконних оборудок бізнесмена-втікача Курченка. З осені 2011 року зловмисник підшукував та орендував нафтобази для відкриття митних складів, підбирав керівників, організовував продаж нерозмитнених нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам від імені фіктивних підприємств.

Печерський районний суд Києва у березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Курченка, який у 2014 році втік з України .

Курченка, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.