Санкції для Курченка: Верховний Суд залучив до справи СБУ

Верховний Суд залучив Службу безпеки до участі у справі щодо застосування персональних санкцій до Сергія Курченка.

Таке рішення прийнято на судовому засіданні 13 січня, повідомляє пресслужба відомства.

"Цим рішенням Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третю особу, оскільки Рада Національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме на пропозицію СБУ", - йдеться у повідомленні.

Верховний Суд розглядає справу за позовом Курченка до п’ятого президента Петра Порошенка про визнання протиправним/нечинним та скасування в частині Указу Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додатком 1 до рішення РНБО позивача – Сергія Курченка включено до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)).

Читайте також: СЕТАМ продав нафтоперевалочний комплекс Курченка за 200 мільйонів

Наступне судове засідання у справі призначене на 10 лютого 2020 року.

Як повідомлялося, за даними прокуратури, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.