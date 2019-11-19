СЕТАМ продав нафтоперевалочний комплекс Курченка за 200 мільйонів

Державне підприємство «СЕТАМ» (Агентства з розшуку та менеджменту активів) на електронному майданчику OpenMarket продало арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 200 млн грн.

Інформація про це розміщена на сторінці торгів.

"Переможець - учасник 15, 200 000 000.00 грн", - йдеться в повідомленні. Водночас. хто саме зареєстрований під цим номером система не розкриває.

На аукціон було виставлено майновий комплекс загальною площею 5471.5 кв. м, за адресами: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, 236; Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н (вул.Веселкова; вул. Сонячна; вул.Квіткова; вул.Радісна; вул. Лиманна).

На аукціон зареєструвалося і сплатило гарантійний внесок (понад 8 млн грн) 5 учасників, які активно торгувались між собою.

Це вже другі торги по цьому лоту. На перших, охочих купити актив не знайшлося, а на других ціна зросла майже до торгів без уцінки.

OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це площадка реалізації майна через мережу Інтернет з використанням інноваційної технології Blockchain. Система працює на всій території України з 2014 р.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року Господарський суд Києва зняв арешт з Херсонського нафтоперевалочного комплексу, який є підконтрольним компаніям бізнесмена Сергія Курченка. Як зазначається у рішенні суду, задоволено позов Національного банку України, у якого комплекс знаходиться в заставі з 2013 року.

Водночас, у вересні 2019 року на майданчику OpenMarket державного підприємства "СЕТАМ" з'явилося оголошення про продаж арештованого Херсонського комплексу з нафтоперевалки за 201 млн грн.