На онлайн-аукціонах вартість земельних ділянок зросла більш як на третину

На онлайн-аукціонах майданчика OpenMarket (ДП "СЕТАМ") вдалося додатково заробити 50 млн грн на продажу земельних ділянок. Ціна зростала в середньому на 36,7% від стартової.

Про це повідомила у Facebook пресслужба ДП “СЕТАМ”.

“Наші конкурентні та ефективні онлайн-аукціони допомогли додатково заробити загалом 50 млн грн. Середнє підняття ціни в ході торгів від стартової - 36,7%”, - цитує пресслужба генерального директора ДП «СЕТАМ» Віктора Вишньова.

Зазначається, що загалом відбулося 1,587 тис. успішних продажів лотів на 519, 6 млн грн. З них 1,572 тис. лотів на 370,7 млн грн було продано від Державної виконавчої служби та 15 лотів на 148, 9 млн грн - від банків за процедурою добровільного продажу.

За інформацією пресслужби, серед найдорожчих проданих були земельні ділянки в столиці. Зокрема, ділянку площею 0,33 га по вул. Московській було продано за 55, 2 млн грн, а земельну ділянку по б-рі Дружби народів площею 0,8 га - за 40, 9 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це майданчик для реалізації та придбання майна через мережу інтернет із використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.