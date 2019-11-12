OpenMarket продав майна Укргазбанку на 1,3 мільярда

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») продав майна АБ «Укргазбанк» на 1,32 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) продав 85 лотів АБ «Укргазбанк» на суму 1 321 614 521 грн", - йдеться в повідомленні.

До списку входять різноманітні об'єкти нерухомості: частина заводу «Арсенал», бізнес-центр, квартири, будинки, земельні ділянки, паркомісця.

Як відомо, OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет із використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.