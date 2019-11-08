Рожкова повідомила, коли відбудеться входження IFC в капітал Укргазбанку

Угода про входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в капітал Укргазбанку може бути підписана найближчим часом.

Про це під час пресбрифінгу про результати оцінки стійкості банків сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство фінансів працює з IFC стосовно входження у капітал Укргазбанку. Це подія, яка має статися найближчим часом. Це буде перша угода і перший реалізований крок до того, як держава скорочує свою частку у банківському секторі", - зазначила Рожкова.

Вона зауважила, що є ще три державні банки, два з яких достатньо великі і працюють на роздрібному ринку.

"Для того, аби говорити про Ощадбанк і про потенційні кроки (до продажу - ред.), то однією з необхідних передумов є входження Ощадбанку до членів банків Фонду гарантування. Говорити про залучення будь-кого з інвесторів без вирішення цього питання неможливо, і ми працюємо разом з Міністерством фінансів і Фондом гарантування, щоб зробити цей крок, який є передумовою (для входження в капітал - ред.)", - сказала Рожкова.

Вона акцентувала, що є значна зацікавленість інституційних міжнародних фінансових організацій до сектору державних банків у нашій країні.

"Ми сподіваємось, що з одного боку вирішиться питання Ощадбанку, як члена Фонду гарантування, а з іншого боку, попрацювавши над проблемою ефективності і активізувавши роботу з проблемними активами, ми зможемо створити передумови, коли дійсно інвестор вже готовий буде заходити в Ощадбанк. Робота ведеться, і ми робимо все, аби ці (державні - ред.) банки були привабливими для інвестицій", - підкреслила Рожкова.

Як повідомлялось, спочатку планувалось, що фінансовим співінвестором АБ "Укргазбанк" ще до кінця 2018 року стане IFC (Міжнародна фінансова корпорація, що входить у структуру Світового банку). Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що приватизація АБ «Укргазбанк» відбудеться у строк до 2020 року. Ще наприкінці 2017 року Мінфін, Укргазбанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали меморандум щодо залучення інвестицій IFC та консалтингових послуг для розвитку банку і підвищення його інвестиційної привабливості. Міжнародна фінансова корпорація - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. З 1992 року IFC реалізує в Україні масштабну програму технічної допомоги. IFC сприяла приватизації малих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва, а також приватизації земель і масовій приватизації.