В Україні провели стрес-тести банків - скільки треба “влити” грошей

Серед банків, які проходили стрес-тестування, докапіталізації потребують 11 банків за базовим сценарієм, а за несприятливим - 17 банків.

Про це під час прес-брифінгу про результати оцінки стійкості банків сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мета стрес-тесту полягає в тому, щоб оцінити - на скільки у банків вистачає запасу власного капіталу на випадок настання кризи. Кризовий сценарій досить жорсткий, тому ми хочемо оцінити запас міцності, який є у кожного банку. Є певні банки, які навіть за базовим сценарієм порушують нормативи капіталу. Наш стрес-тест має базовий і негативний сценарії. Якщо говорити за базовим сценарієм, то 11 банків потребують докапіталізації на суму 35 млрд грн. Якщо говорити про негативний, то кількість банків, які потребують докапіталізації, - вже 17, і обсяг цієї докапіталізації майже 74 млрд грн", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що докапіталізація значною мірою обумовлена амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику.

"З лютого 2019 року стала чинним ще одна норма нашої інструкції, яка говорить про те, що застава не може обліковуватись на балансі банку вічно, якщо кредит є непрацюючим. Якщо після двох років дефолту позичальника не відбувається реструктуризація або банк не стягує заставу в погашення кредиту, то ми вважаємо, що ця застава не може в повній мірі враховуватись при оцінці кредитного ризику. І тому, починаючи з третього року, вступає право амортизації. Тобто, два роки після того, як клієнт чи позичальник став дефолтним, банк враховує заставу в обсязі 100%, на третій рік - 70% від оціночної вартості, на четвертий - 50%, і з 5-го року взагалі перестає враховувати заставу під дефолтний кредит", - сказала Рожкова.

Як відомо, оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора. Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року.