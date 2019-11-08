ПриватБанк є стійким до майбутніх криз — Рожкова

ПриватБанк має не лише найбільший прибуток серед українських банків, а і є стійким до майбутніх криз.

Про це під час пресбрифінгу за результатами оцінки стійкості банків заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочеться відзначити результат стрес-тестування ПриватБанку — це найбільший на сьогодні банк, і можемо зазначити, що та бізнес модель, яка була затверджена і реалізується спостережною радою, правлінням банку, менеджментом є життєздатною. Банк має найбільший прибуток серед українських банків і є стійким до майбутніх криз", - сказала Рожкова.

За її словами, результати стрес-тестування банків свідчать про те, що банківський сектор є стійким за поточних макроекономічних умов. Прибуток який на сьогоднішній день заробляють банки дозволяє їм формувати той необхідний запас капіталу і виконувати нормативи із значним перебільшенням.

"Аналіз безпосередньої якості активів, який виконувався аудиторами не показав суттєвих проблем, які ми мали в попередні роки. Мова йде про те, що всі банки відображають кредитний ризик, адекватно оцінюють фінансовий стан позичальників та адекватно оцінюють заставу", - підкреслила заступник голови НБУ.

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Вона також зазначила, що для банків з іноземним капіталом результати стрес-тестування виявилися дуже хорошими.

"Вони по суті відобразили всі проблемні питання в попередні роки, докапіталізувались і працюють прибутково", - сказала Рожкова.

Як повідомлялося, оцінка стійкості українських банків проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора. Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадало 93% активів банківської системи станом на початок цього року.