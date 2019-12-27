До суду Одеси направили обвинувачення фігуранта "справи Курченка"

Прокурори Одеської облпрокуратури скерували до Київського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно менеджера з продажу нафтопродуктів, причетного до незаконних оборудок бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Правоохоронці Одещини продовжують розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена. Зокрема, прокурори облпрокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно менеджера з продажу нафтопродуктів, причетного до незаконних оборудок бізнесмена-втікача", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з осені 2011 року зловмисник підшукував та орендував нафтобази для відкриття митних складів, підбирав керівників, організовував продаж нерозмитнених нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам від імені фіктивних підприємств.

Слідчі ГУ НП в Одеській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній), ч. 5 ст. 27 (пособництво при скоєнні злочину), ст. 212. (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 1 ст 366 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В липні 2017 року за рішенням суду на користь держави було конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та нафтобази, причетної до паливної "схеми Курченка". Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 мільярдів гривень. Також було притягнуто до кримінальної відповідальності трьох посадовців Одеської митниці, причетних до паливної "схеми Курченка".

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Станом на 13 листопада 2017 року, за даними Слідчого управління ГУ НП в Одеській області, загальний обсяг несплати обов'язкових платежів до бюджету держави склав близько 3 мільярдів гривень. Вироками судів підтверджена провина 15 осіб, причетних до махінацій з нафтопродуктами.

Триває робота експертів, які встановлюють провину всіх осіб, які були задіяні у злочинній схемі, й перебувають поки у статусі підозрюваних.