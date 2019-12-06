Конфісковане майно Курченка на Харківщині хочуть повернути державі

Частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», тренувальна база в селищі Високому й інші об'єкти, конфісковані у бізнесмена-втікача Сергія Курченка, так і не прийняті в управління Харківської ОДА. Фактично цим майном користуються треті особи.

Про це повідомляє сайт Харківської обласної державної адміністрації.

«11 квітня 2018 року вийшло розпорядження Кабінету міністрів України, яким майнові комплекси, конфісковані у ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена», передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Тим не менш, протягом всього 2018 року майно в обласну власність так і не прийняли», - йдеться в повідомленні.

А в 2019-му в облдержадміністрацію надійшов лист від Головного територіального управління юстиції в Харківській області про те, що було винесено судову постанову: призупинити будь-які дії щодо арештованого майна. У результаті до цього часу частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», база в селищі Високому й інші об'єкти не прийняті в управління ОДА.

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«Протягом року, по-перше, не виконувалося судове рішення. По-друге, необхідно розуміти, що хтось усе-таки користувався цими приміщеннями та користується досі. А це прибуток. Треті особи отримують доходи. Фактично ми можемо припустити, що кінцевим бенефіціаром і на сьогодні є Курченко», - зазначає голова ОДА Кучер.

За його дорученням і вимогою обласне управління у справах молоді та спорту має за два тижні прийняти у власність вказані приміщення та об’єкти.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ГПУ, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.