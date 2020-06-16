Верховний суд спростовує скасування рішення про спецконфіскацію грошей Януковича

Судове рішення щодо спецконфіскації коштів компаній, пов’язаних з експрезидентом Віктором Януковичем, не було предметом розгляду Верховного суду.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Верховного суду.

Зокрема, у зв’язку з поширенням у деяких соціальних мережах та ЗМІ інформації про те, що Верховний суд скасував рішення щодо спецконфіскації коштів Януковича, в судовій установі пояснили, що 16 червня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб «Aldoza Investments Limited», «Wonderbliss Ltd», «Opalcore Ltd», «Erosaria Ltd», «Akemi Management Limited», «Loricom Holding Group Ltd», «Foxtron Networks Limited», які оскаржували ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року.

"Згідно з цією ухвалою зазначеним представникам було відмовлено у відкритті провадження за їхніми апеляційними скаргами на вирок Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року щодо Аркадія Кашкіна. Цим вироком було затверджено угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості та визнано винним А. Кашкіна за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст. 28 (злочин, вчинений злочинною організацією), ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України", - зазначили у Верховному суді.

Повідомляється, що Касаційний кримінальний суд ВС скасував ухвалу апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

У ВС звернули увагу, що вирок Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року щодо Аркадія Кашкіна не був предметом розгляду у Верховному суді.

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Повний текст постанови ККС ВС буде проголошено 22 червня о 12:00 (справа № 234/4135/17к, провадження № 51-6292км18), додали в суді.

Як повідомлялося, 28 березня 2017 року Краматорський суд постановив конфіскувати близько 1,5 млрд доларів США у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики на рахунках Януковича та його оточення.

Конфіскація, зокрема, стала можлива після того, як обвинувачений у справі Кашкін пішов на угоду зі слідством. Він, серед іншого, зізнався у тому, що став фіктивним власником однієї з компаній бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Апеляційний суд Донецької області пізніше відмовився відкривати провадження щодо конфіскації 1,5 млрд доларів після апеляції адвокатів, які представляють інтереси Януковича.