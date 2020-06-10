Венедіктова обговорила з послом повернення заморожених у Швейцарії активів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з послом Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клодом Вільдом питання повернення заморожених активів.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що сторони обговорили проблемні питання щодо повернення активів, які заморожені у Швейцарії, а також шляхи покращення співпраці на цьому напрямі, зокрема підписання Меморандуму про партнерство.

«Наразі ми намагаємось реалізовувати механізм повернення активів, і, на мою думку, Офіс Генерального прокурора має бути на чолі цього процесу. Тож ця співпраця призведе до великих досягнень за декілька років», - сказала Венедіктова.

Своєю чергою Клод Вільд порушив проблемне питання захисту іноземних інвесторів, зокрема швейцарських, в Україні.

«У прокуратури немає такої прямої функції, однак все одно ми відповідальні за те, щоб інвестор в нашу державу приходив. Проте захистом інвестицій має займатись цілий комплекс інституцій, щоб ми мали гарний результат. Тому в Офісі Генерального прокурора ми створюємо таке профільне Управління захисту інвестицій, щоб постійно тримати руку на пульсі», - зазначила Венедіктова та закликала повідомляти про відомі приклади тиску на бізнес, у тому числі з боку прокурорів.

Як повідомляв Укрінформ, через ситуацію в Україні у лютому 2014 року Федеральна рада Швейцарії оголосила про замороження рахунків Януковича та його оточення. Ідеться про активи на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад 69 млн дол.). Відтоді швейцарський орган щороку продовжував замороження цих активів.