Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри депутатам, зокрема Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності підстав і достатніх доказів підписати підозри чинним народним депутатам, зокрема колишньому Президенту Петру Порошенку.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Українським Новинам".

"При наявності підстав і достатніх доказів не маю жодних проблем для підписання підозри чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб", - сказала генпрокурор.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи стосується це також Порошенка, вона сказала: "У тому числі".

За словами Венедіктової, вона є в курсі кожної справи, в якій фігурує експрезидент.

"Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три - за рішенням суду, одне - за заявою Деркача, але рішення суду збігається із заявою Деркача", - повідомила Венедіктова.

Відповідаючи на питання про те, чи достатньо зараз таких підстав, генпрокурор підкреслила, що на даний момент "йде розслідування, але, так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення , і вони будуть різні".

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова у квітні порушила п'ять кримінальних справ проти експрезидента України Петра Порошенка щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинені, під час призначення суддів Верховного суду.

Крім того, в грудні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка під час підписання ним Мінських угод по ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК. Розслідування ініційовано після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Раніше ГБР почало розслідування 13 кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.

Крім того, ГБР викликало на допит Порошенка в рамках розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації , що може завдати істотної шкоди державним інтересам.