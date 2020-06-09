Венедиктова заявляє, що жодних питань з нею "вирішувати" не намагалися

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова запевняє, що не має наміру покривати депутатів Верховної Ради від "Слуги народу", якщо вони чинитимуть злочини.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я не буду покривати. Чому? Я самодостатня людина, професор, була завідуючою кафедрою. Якби в нашій країні все було добре, я б не заходила в політику. У мене було комфортне життя в Харкові: сім'я, улюблена робота і хобі. У мене не має ні перед ким якихось зобов'язань, я не прийшла сюди когось прикривати. Як тільки я в силу якихось причин не зможу забезпечити розслідування в тій чи іншій справі, мені тут робити нічого", - сказала Венедиктова.

За її словами, з нею ніхто не намагався "вирішити" те чи інше питання.

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"Депутати приходять, у них своє бачення речей, але у мене з цим все ОК. Там, де є депутатські повноваження і вони представляють своїх виборців, питань немає, але там, де у них немає повноважень, а щось приватне, то тут вибачте. Мені здається, що своєю поведінкою я чітко це демонструю", - зазначила вона.

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедиктової за квітень становила 47 230 гривень.