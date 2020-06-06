Адвокати Порошенка оскаржують бездіяльність Венедіктової та вимагають відводу слідчих ДБР

Про це повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність", з посиланням на адвоката Ігоря Голованя.

«Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора до суду», – заявив він, додавши, що п’ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою та службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) подали до Офісу Генерального прокурора 3 червня.

«Також спрямували до суду заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили незаконний обшук, а тепер намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить подружжю Порошенків», – сказав Головань.

Він також повідомив, що судове засідання, на якому мали розглядати апеляцію на ухвалу Печерського суду про арешт картин, 5 червня не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження. Через це адвокати Порошенка направили до суду заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді про арешт картин у музеї Івана Гончара. Вони хочуть отримати відповідь, чи може музей відкрити виставку для відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було задіяно спецпідрозділ.

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.