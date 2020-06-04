Адвокат прокоментував "примусовий привід" Порошенка на допит у ДБР
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Ігор Головань.
"Вкотре нахабно порушено закон. Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються", - написав він.
На думку захисника, це є черговим підтвердженням політичного характеру усіх справ, у яких фігурує Порошенко.
Як повідомлялося, 4 червня Печерський райсуд столиці надав дозвіл на примусовий привід Порошенка на допит до ДБР у якості свідка у кримінальному провадженні щодо обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин.
Допит має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.