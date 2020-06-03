ДБР викликає Порошенка на допит у справі "плівок Деркача"

Державне бюро розслідувань викликає експрезидента Петра Порошенка на допит у справі щодо аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем.

Повідомлення про виклик оприлюднено на сайті ДБР.

У ньому зазначається, що Порошенко викликається до ДБР на 11 год. 10 червня для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участю Президента України та високопосадовців іноземних держав.

Як повідомлялося, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

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Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.