Печерський суд дозволив примусово доставити Порошенка до ДБР

Печерський райсуд столиці надав дозвіл на примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба ДБР.

“4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників”, - йдеться у повідомленні.

Допит має відбутися об 11 годині 00 хвилин 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань порушило справу про незаконне переміщення 43 картин через кордон після публікації на сайті "Гордон" у лютому поточного року.

26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було задіяно спецпідрозділ.

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.