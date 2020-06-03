ДБР порушило "справу про 43 картини" на основі публікацій в інтернеті - адвокат

Державне бюро розслідувань порушило справу про незаконне переміщення картин через кордон після публікації на сайті "Гордон" у лютому поточного року.

Про це розповів під час пресконференції адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси п'ятого президента Петра Порошенка. повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З'ясувалося звідки взялася справа про 43 картини. Її порушили 19 лютого 2020 року на основі минулорічної публікації на сайті "Гордон". Рапорт на ім'я Ірини Венедіктової, котра тоді очолювала ДБР, подав її зам Соколов. Він стверджував, що публікація дає достатньо підстав вважати про вчинення злочину", - сказав адвокат.

За його словами, у ході слідства слідчий склав протокол огляду сайту "Вікіпедії", на якому йдеться, що Порошенко раніше президентам, а наразі він є депутатом.

Потім, розповідає Новіков, слідчий склав службову записку, що в музеї Гончара картини Порошенко нібито збираються знищити. На основі цього слідчі "пішли ламати двері до музею".

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у Музеї Івана Гончара презентував виставку картин зі своєї приватної колекції.

Представники ДБР тоді прийшли до Музею Івана Гончара. За словами представників закладу, силовики виламали двері.

У ДБР заявили, що прибули до музею, щоб вручити Порошенку повідомлення про виклик на допит та провести слідчі дії. При цьому у ДБР стверджують, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій, тому було задіяно спецпідрозділ.

Раніше ДБР оприлюднила на своєму Telegram-каналі повторний виклик на допит Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень: щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, а також за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.