"Євросолідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР після штурму музею Гончара

Партія "Європейська солідарність" вимагає звільнити керівництво Державного бюро розслідувань та покарати посадовців, причетних до штурму Музею Івана Гончара.

Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейська солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР, а усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", - сказав Герасимов.

Він додав, що "навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню, дії правоохоронців вже визнано протиправними".

Як повідомляв Укрінформ, у ДБР заявили, що прибули до Музею Івана Гончара, де виставив свою колекцію картин п'ятий президент Петро Порошенко, щоб вручити йому повістку. Там зазначили, що Порошенку неодноразово повідомлялося про виклик на допит до ДБР, але він жодного разу не з'явився. Коли ж із ЗМІ стало відомо, що він перебуває у Музеї Гончара, працівники ДБР вирушили туди з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій. У відомстві запевнили, що їх працівники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.