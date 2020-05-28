Проведення виставки картин родини Порошенків не планувалося – музей Гончара

Експозиція творів митців XIX-XX століть із приватної колекції родини Порошенків не була попередньо запланована в Музеї Івана Гончара, але була розміщена на прохання п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомили в коментарі Укрінформу у пресслужбі музею.

«Виставка родини Порошенків не була попередньо запланована. Але на прохання Петра Порошенка презентувати його приватну колекцію творів митців XIX-XX століть, що були ним зібрані з метою повернення в Україну предметів образотворчого мистецтва національних та світових художників, музей мав можливість надати одну залу для проведення виставки протягом одного місяця», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виставка буде відкрита для відвідувачів з 10 до 25 червня. Вона – безкоштовна для всіх.

«Вхід на виставку – вільний, з урахуванням обмежень, встановлених у межах заходів, пов’язаних з боротьбою з коронавірусною хворобою COVID-19», - уточнили музейники.

А також додали, що музей має дуже широку аудиторію, зацікавлену передусім культурною спадщиною нашої держави. Тож скандальні ситуації не мають бути каталізатором зацікавлення громади у безпосередній діяльності музею.

Також у пресслужбі нагадали, що Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» з 2018 року готується до повної реконструкції. Всі експозиційні зали закриті після затоплення 13 лютого 2018 року, діє лише одна концертно-виставкова зала.

«За попереднім планом, у 2020 році мала розпочатися реконструкція музею. Всі події, зокрема і щорічні проєкти, на цей рік були скасовані. Питання із затвердженням проєкту реконструкції та виділенням коштів на ремонт через карантинні заходи були знову відтерміновані. У зв’язку із черговим перенесенням термінів ремонту, ми маємо можливість ще кілька місяців приймати відвідувачів», - пояснили в Музеї Івана Гончара.

Як повідомлялося, 26 травня вранці в НЦНК «Музей Івана Гончара» п'ятий президент України Петро Порошенко презентував журналістам виставку картин з родинної колекції.

Натомість Порошенка викликали на 11.00 до Державного бюро розслідувань як свідка в межах кримінального провадження щодо обставин у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей, а саме приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Згодом у музей прибули представники ДБР. Силовики виламали двері та увірвалися до приміщення. Як заявляв директор музею Петро Гончар, співробітники правоохоронних органів не показували жодних документів та дозволу на обшук.

Покидаючи музей, представники ДБР вилучили представлені на виставці оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату, зроблені з особистого рахунку Порошенка після сплати усіх податків державі.

Увечері 26 травня ДБР заявило, що їхні співробітники приїхали до Музею Гончара вручити повістку Петру Порошенку та провести слідчі дії.