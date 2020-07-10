На управління активами UMH Курченка претендують сім компаній

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало 6 пакетів документів від компаній на управління арештованими активами Українського медіа холдингу (УМХ), ще один пакет надісланий поштою.

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

"3 липня 2020 року закінчився строк прийому документів на конкурс з відбору управителя активами Українського медіа холдингу (УМХ). На момент завершення встановленого строку до АРМА надійшло 6 пакетів документів від компаній. Ще один потенційний управитель електронною поштою повідомив АРМА про надсилання документів через засоби поштового зв’язку. Наразі Агентство не отримало зазначену кореспонденцію", - йдеться у повідомленні.

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На даний момент АРМА аналізує документи від 6 учасників конкурсного відбору. Пропозиція сьомого учасника буде вивчена після офіційного надходження документів.

Після ретельного аналізу всіх документів на відповідність потенційних управителів кваліфікаційним критеріям конкурсу тендерний комітет АРМА з питань відбору управителів розгляне пропозиції учасників та ухвалить рішення про результати відбору. Остаточну інформацію про підсумки конкурсу АРМА оприлюднить відразу після прийняття відповідного рішення.

Як повідомлялося, в середині червня Агентство з розшуку та менеджменту активів почало пошук управителя для арештованих активів УМХ.

Підстава передачі активів в АРМА – ухвала судді Печерського районного суду м. Києва від 9 вересня 2019 року у справі №757/44199/19-к.

Серед активів УМХ, щодо яких яких здійснюється пошук управителя: корпоративні права 72 юридичних осіб; акції (цінні папери) 7 юридичних осіб; майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг; нерухоме майно (5 нежитлових приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокса); рухоме майно (поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць).

Засновником УМХ був ексголова Секретаріату Президента часів Президента Петра Порошенка - Борис Ложкін. У червні 2013 року Ложкін оголосив про укладення угоди з продажу 98% акцій холдингу групі компаній СЄПЕК. Експертна оцінка суми угоди —450-500 млн доларів.

Як зазаначається у матеріалах ГПУ, "Український медіа холдинг" купив бізнесмен з оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко. Із лютого 2014 року він переховується в Росії.