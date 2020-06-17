Вирок суду про спецконфіскацію 100 мільйонів Курченка набрав чинності

Вирок Київського райсуду Одеси про конфіскацію на користь держави газового термінала в порту Рені вартістю близько 100 млн грн, що належав злочинній організації українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка, набув законної сили.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"За принципової позиції Одеської облпроуратури апеляційною інстанцією залишено у силі вирок Київського райсуду Одеси стосовно колишнього керівника і трьох співробітників газового термінала в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу з наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводневого газу у Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що термінал був придбаний у 2012 році членами злочинної організації та використовувався для маскування злочинів з метою ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів.

У прокуратурі нагадали, що засуджені діяли у складі злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача і сприяли умисному ухиленню підконтрольних йому підприємств від сплати податків, організовували складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України.

Як повідомлялося, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко, за даними Генпрокуратури, був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 млрд грн. Курченка, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

З лютого 2014 року Курченко переховується в Росії.

Печерський райсуд Києва у березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Курченка.